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Число выявленных за сутки заболевших ковидом в КНР обновило рекорд

Другие страны Материалы 28 ноября 2022 12:23 (UTC +04:00)
Число выявленных за сутки заболевших ковидом в КНР обновило рекорд

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Более 40 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявили в Китае за минувшие сутки. Об этом в понедельник сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на официальные данные, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, в воскресенье в стране было выявлено 40 052 новых случая COVID-19, подавляющее большинство зараженных болеют бессимптомно. Это новый рекорд для Китая с начала пандемии коронавируса.

КНР осенью столкнулась с новой волной пандемии, которая сопровождается рекордными показателями заболеваемости. Власти страны продолжают придерживаться политики "нулевой терпимости" к коронавирусу и вводят строгие ограничительные меры. В воскресенье в ряде регионов страны прошли акции протеста против антиковидных ограничений.

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