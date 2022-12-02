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На свадьбе в Мексике отравились не менее 200 человек

Другие страны Материалы 2 декабря 2022 03:17 (UTC +04:00)
На свадьбе в Мексике отравились не менее 200 человек

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Массовое отравление произошло на свадьбе в городе Монтеррей в штате Нуэво-Леон на северо-востоке Мексики. Пострадали по меньшей мере 200 из 250 гостей. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в четверг на своем сайте радиостанция Noticias MVS, ссылаясь на главу регионального управления здравоохранения Альму Маррокин.

По ее словам, врачебная помощь потребовалась в том числе детям. Сведений о состоянии здоровья отравившихся обнародовано не было. Пока неизвестно, что могло послужить причиной случившегося. Власти приостановили работу отеля, в котором было проведено мероприятие.

Молодожены намерены потребовать у организаторов свадьбы вернуть потраченные на ее проведение средства, а также оплатить услуги специалистов для пострадавших гостей.

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