Австралия исключила возможность перехода к атомной энергетике

Власти Австралии исключают возможность использования атомной энергетики для преодоления дефицита электроэнергии в стране. Соответствующее заявление в понедельник сделал глава австралийского правительства Энтони Альбанезе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам Альбанезе, дискуссия о ядерной энергетике в Австралии "просто отвлекает от проблемы растущей стоимости электроэнергии" для конечных потребителей. "Каждые пять лет мы [правительство Австралии] проводим экономический анализ эффективности использования атомной энергетики, и каждый раз мы отказываемся от таких проектов", - сказал премьер.

Министр охраны окружающей среды Таня Плиберсек указала, что атомная энергетическая инфраструктура "создается очень долго и стоит слишком дорого". "Все разговоры о небольших ядерных станциях - это просто чушь. Не думаю, что в нашей стране много людей, готовых жить рядом с атомным реактором", - заявила глава ведомства, подчеркнув, что в повестке правительства Австралии нет вопроса о переходе к ядерной энергетике.