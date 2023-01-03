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На крупнейшем в КНР месторождении добыли рекордные 65 млн тонн нефти и газа

Другие страны Материалы 3 января 2023 11:17 (UTC +04:00)
На крупнейшем в КНР месторождении добыли рекордные 65 млн тонн нефти и газа

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Китайская нефтегазовая компания PetroChina в 2022 году добыла рекордные 65 млн топлива в нефтяном эквиваленте на крупнейшем в стране Чанцинском месторождении. Об этом во вторник сообщило агентство Xinhua, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Добыча нефти и газа на месторождении в 2022 году увеличилась на 2,57 млн тонн по сравнению с предыдущим годом.

Чанцинское месторождение расположено в северо-восточной части плато Ордос на севере Китая. Его доказанные запасы составляют примерно одну треть всех объемов КНР.

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