В Японии из-за снегопада госпитализировали 13 пассажиров поездов

Сильные снегопады в Японии привели к остановке 15 поездов на линиях в районе города Киото и расположенного неподалеку от него озера Бива. Об этом сообщил в среду телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Поезда простояли на перегонах практически всю минувшую ночь. Отмечается, что 13 пассажиров были госпитализированы из-за плохого самочувствия. Остальные выбирались из поездов самостоятельно и шли до ближайших населенных пунктов. Часть была эвакуирована во временные места размещения. Также для тех, кто остался внутри вагонов, ночью была организована раздача воды и сухого питания.

Сильные снегопады идут в ряде районов Японии с вечера вторника. По прогнозам синоптиков в северных и северо-восточных регионах страны в течение суток выпадет от 60 до 80 см снега.