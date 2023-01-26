ВВП Республики Корея в 2022 году вырос на 2,6%

Рост реального ВВП Республики Корея в 2022 году составил 2,6%. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные Банка Кореи (центрального банка страны), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В 2021 году южнокорейская экономика выросла на 4,1%, в 2020 году - сократилась на 0,7% из-за пандемии. Нынешний показатель темпов роста в целом соответствует более ранним прогнозам властей. Кроме того, в последнем квартале 2022 года реальный ВВП снизился на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом.

Сравнительно низкое значение прироста ВВП в 2022 году специалисты объясняют ослаблением экспорта и положением на рынке полупроводников. В 2022 году экспорт Республики Корея вырос на 2,9%, а в 2021 году поставки за рубеж увеличились на 10,8%. Эпидемическая ситуация в Китае также негативно повлияла на торговлю с этой страной.

Потребительские расходы в Южной Корее в 2022 году выросли на 4,4%, а государственные - на 4,2%. В 2021 году эти показатели составляли 3,7% и 5,6% соответственно.