Таиланд одобрил введение с 1 июня туристического сбора

Кабинет министров Таиланда одобрил введение с 1 июня сбора с иностранных туристов, который будет варьироваться от 150 до 300 батов ($4 - $9). Об этом во вторник сообщил телеканал Thai PBS, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, 150 батов будет взиматься с путешественников, прибывающих в королевство по суше и морю, 300 батов - с авиапассажиров. Предполагается, что собранные средства пойдут на поддержку путешественников, пострадавших в происшествиях, а также развитие туристических направлений.

В мае 2019 года власти заявляли о планах введения туристического сбора для восстановления природных мест. Авторы инициативы заверяли, что сумма налога будет минимальной и не повлияет на отрасль. Однако в сентябре было принято решение отложить эти планы, поскольку в тот момент сбор мог нанести дополнительный ущерб сектору, оказавшемуся в состоянии застоя. В феврале 2020 года Минтуризма вернулось к идее введения налога на фоне массового снижения турпотока из-за пандемии коронавируса, однако сроки вступления инициативы в силу не называли сначала до мая 2021 года, когда сбор решили ввести с января 2022 года, а потом до января текущего года.