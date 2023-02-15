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Китай возобновит выдачу краткосрочных виз гражданам Южной Кореи с 18 февраля

Другие страны Материалы 15 февраля 2023 05:58 (UTC +04:00)
Китай возобновит выдачу краткосрочных виз гражданам Южной Кореи с 18 февраля

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Дипломатические миссии Китая возобновят выдачу краткосрочных виз гражданам Республики Корея с 18 февраля. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении посольства КНР в стране, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно заявлению посольства, речь идет о туристических, деловых и транзитных визах, а также въездных документах для посещения страны по личным обстоятельствам.

На прошлой неделе правительство Республики Корея решило возобновить выдачу краткосрочных виз приезжающим из Китая на фоне улучшения эпидемической ситуации в КНР.

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