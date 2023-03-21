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Землетрясение в Афганистане ощущалось и в Пакистане, в ряде зданий появились трещины (ВИДЕО)

Другие страны Материалы 21 марта 2023 22:41 (UTC +04:00)
Землетрясение в Афганистане ощущалось и в Пакистане, в ряде зданий появились трещины (ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - Землетрясение, произошедшее несколько часов назад в Афганистане, ощущалось и в Пакистане.

Как передает Trend, в результате землетрясения в ряде зданий появились трещины, а несколько многоэтажек оказались в непригодном для проживания состоянии.

В то же время люди, испугавшись, вышли на улицы.

По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате землетрясения нет.

Напомним, что сегодня в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,5. Эпицентр находился в 195 км к востоку от города Кундуз с населением более 161 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 194 км.

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