Услуги беспилотных такси стали доступны в пригороде Пекина, что знаменует собой новую главу в области интеллектуального транспорта. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, пишет газета China Daily.

В марте этого года Пекин выдал лицензию китайскому технологическому гиганту Baidu Inc. и стартапу в сфере автономных транспортных средств Pony.ai на эксплуатацию беспилотных такси. Эти компании, входящие в число лидеров в индустрии автономного вождения в Китае, ввели в эксплуатацию по 10 беспилотных автомобилей на территории площадью 60 кв. км в зоне технико-экономического развития "Ичжуан", расположенной в южном пригороде китайской столицы.

Baidu планирует расширить свои услуги беспилотных такси до 65 городов к 2025 году и до 100 к 2030 году.

По словам управляющего директора консалтинговой фирмы Automotive Foresight Чжан Юя, несмотря на текущие ограничения, согласно которым беспилотные такси должны работать только в специально отведенных районах в связи со сложными дорожными условиями, ожидается, что их охват будет расширяться по мере накопления данных и совершенствования алгоритмов. Беспилотные такси могут проложить путь для развития частных беспилотных транспортных средств, у которых есть потенциал стать революционной технологией, способной изменить жизнь людей, добавил он.

Как ожидается, к 2030 году объем рынка услуг беспилотных такси в Китае достигнет 1,3 трлн юаней ($188,6 млрд). Таким образом, на них будет приходиться около 60% всего объема таксомоторных перевозок в стране, прогнозирует консалтинговая фирма IHS Markit.