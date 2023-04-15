Страны G7 нацелятся на обеспечение 150 млн кВт за счет ветрогенерации к 2030 году

Министры по вопросам климата, энергетики и окружающей среды стран Группы семи (G7) в ходе начавшихся в субботу переговоров в японском городе Саппоро договорятся нацелиться на обеспечение к 2030 году 150 млн кВт электроэнергии за счет ветрогенерации. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Nikkei, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Тем самым объем выработки будет увеличен в семь раз по сравнению с показателем 2021 года. Страны G7 также в три раза, до 1 млрд кВт, увеличат объемы электроэнергии, вырабатываемой солнечными панелями. Помимо этого, участники переговоров условятся выделить 1 трлн иен (около $7,4 млрд) на разработку минеральных ресурсов, используемых при создании батарей для электромобилей. Наконец, стороны на фоне глобального роста цен на энергоресурсы заявят о допустимости инвестиций в предприятия по добыче природного газа, отмечает Nikkei.

Кроме того, по данным телеканала NHK, министры одобрят стратегию по выработке электроэнергии с помощью водорода и аммиака, инициативу использования которых активно продвигают власти Японии.

Ранее агентство Kyodo со ссылкой на источники проинформировало, что правительство Японии рассчитывает включить пункт с одобрением сброса очищенной от радиации воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в текст документа, который будет принят по итогам встречи в Саппоро. Японские власти хотят указать, что "G7 приветствует прозрачность предстоящего процесса сброса". Кроме того, Токио намерен вписать формулировку о прогрессе местных властей в вопросе повторного использования земли, очищенной при дезактивации почвы после аварии на АЭС.

Переговоры министров по вопросам климата, энергетики и окружающей среды стран G7 в Саппоро продлятся до 16 апреля.