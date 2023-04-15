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Возле места выступления премьера Японии Кисиды в Вакаяме произошел взрыв

Другие страны Материалы 15 апреля 2023 07:15 (UTC +04:00)
Возле места выступления премьера Японии Кисиды в Вакаяме произошел взрыв

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Возле места выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды в городе Вакаяма произошел взрыв. Об этом сообщает телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Сообщается, что политик не пострадал. Его эвакуировали.

Звук взрыва послышался в 11:30 часов по местному времени. Взрыв произошел после того, как Кисида закончил осмотр рыболовецкого порта Саигасаки в городе Вакаяма, после чего должен был выступать публично.

Агентство Kyodo сообщает, что в Кисиду был брошен объект, похожий на дымовую шашку или сигнальную ракету.

На месте происшествия был задержан один мужчина.

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