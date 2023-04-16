Премьер Японии заявил о необходимости обеспечить безопасность выборов в стране

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил с осуждением атаки в городе Вакаяма, которую накануне предпринял мужчина в тот момент, когда премьер собирался выступить с речью, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Акт насилия, совершенный во время организации выборов - основы демократии, никогда нельзя прощать", - приводит Kyodo его слова, сказанные журналистам возле своей резиденции.

Кисида также сказал, что нужно усилить меры безопасности на время проведения предвыборной кампании.

На 23 апреля в Японии запланирован очередной этап местных выборов, проходящих каждые четыре года. На этот раз граждане будут избирать депутатов местных советов и мэров; также выберут депутатов на пять вакантных мест в парламенте страны.