В Буркина-Фасо при нападении людей в военной форме погибли около 60 человек

Порядка 60 человек погибли в четверг в деревне Карма на севере Буркина-Фасо в результате нападения людей, одетых в форму вооруженных сил страны. Об этом сообщило в воскресенье Agence France-Presse со ссылкой на местного прокурора Ламина Каборе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В деревне Карма около 60 человек были убиты людьми в форме наших национальных вооруженных сил", - цитирует его агентство.

Прокурор проинформировал, что нападавшие забрали в деревне различные ценности. Он распорядился найти и задержать всех причастных.