Netflix планирует инвестировать в Южную Корею $2,5 млн

Компания Netflix планирует инвестировать в Республику Корея $2,5 млн в течение следующих четырех лет для производства южнокорейских сериалов, фильмов и шоу. Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, компания объявила о своем плане после встречи президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, который находится с визитом в Вашингтоне, с одним из руководителей Netflix Тедом Сарандосом.

"Мы смогли принять такое решение из-за нашего большого доверия к индустрии корейского контента, и мы будем продолжать создавать отличные истории", - цитирует Yonhap Сарандоса.

Сарандос не сомневается в том, что инвестиции укрепят долгосрочное партнерство с Республикой Корея и "корейской творческой экосистемой", передает агентство. Также он отметил, что эта сумма вдвое превышает ту, которую Netflix инвестировал в Южную Корею с 2016 года.