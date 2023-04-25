В Японии выделят около $2 млрд разрабатывающей полупроводники компании Rapidus

Правительство Японии приняло решение выделить дополнительно 260 млрд иен (около $1,94 млрд) на поддержку компании Rapidus, которая займется выпуском передовых полупроводников. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я бы хотел объявить, что было принято решение выделить дополнительно 260 млрд иен компании Rapidus, которая будет выпускать полупроводники нового поколения", - сказал он.

Власти Японии в последние годы уделяют внимание сфере производства полупроводников на фоне растущей технологической конкуренции и хотят создать производственную базу на территории страны для обеспечения экономической безопасности.

Rapidus была создана в 2022 году при сотрудничестве правительства Японии и нескольких крупных японских корпораций, включая Toyota, NTT, Sony Group и SoftBank. К 2025 году она намерена запустить тестовую линию по производству новейших 2-нанометровых чипов. Начало производства чипов нового поколения намечено на конец текущего десятилетия.

В ноябре 2022 года власти Японии уже объявили об выделении 70 млрд иен (порядка $528 млн) на проект Rapidus. Кроме того, власти Японии намерены выделить порядка 350 млрд иен (около $2,38 млрд) на создание совместного с США научно-исследовательского центра для разработки 2-нанометровых микрочипов.