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Airbus открыл центр обслуживания самолетов по полному жизненному циклу в Чэнду

Другие страны Материалы 2 мая 2023 21:48 (UTC +04:00)
Airbus открыл центр обслуживания самолетов по полному жизненному циклу в Чэнду

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Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE открыла центр обслуживания самолетов по полному жизненному циклу в городе Чэнду - административном центре провинции Сычуань на юго-западе Китая, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Это первый подобный центр Airbus за пределами Европы. Он будет предоставлять услуги по парковке, хранению, техническому обслуживанию, модернизации, модификации, демонтажу и утилизации для различных типов самолетов, сообщает "Синьхуа" со ссылкой на заявление компании.

Центр занимает территорию площадью 717 тысяч кв. метров и рассчитан на стоянку 125 самолетов. Его создание стало результатом сотрудничества Airbus, французской Tarmac Aerosave и Chengdu Airport Xingcheng Investment Group Co.

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