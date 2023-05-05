Федеральная полиция Австралии пресекла попытку ввоза 130 кг метамфетамина в страну, один человек арестован по обвинению в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в правоохранительном ведомстве, передает Trend.

Как рассказали в полиции, наркотики, спрятанные внутри пяти промышленных полотеров, были обнаружены в ходе совместной операции австралийских правоохранительных органов и спецслужб США. Первая партия метамфетамина весом 54 кг была обнаружена 4 января текущего года, вторая (57 кг) - 23 января, третья (26 кг) - 21 февраля. Все полотеры были отправлены из США в Сидней и предназначались одному получателю.

"Когда они прибыли в Австралию, сотрудники федеральной полиции заменили упаковки с наркотиками муляжами <...> и позднее арестовали получившего груз мужчину", - отметил представитель ведомства.

Арестованному при получении груза 38-летнему мужчине предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Ожидается, что он предстанет перед муниципальным судом Сиднея в пятницу. Максимальным наказанием за инкриминируемые ему правонарушения является пожизненное тюремное заключение. Общая стоимость изъятого метамфетамина, по данным полиции, превышает 12 млн австралийских долларов (около $8 млн).