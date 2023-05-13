Палестинские группировки и Израиль договорились о прекращении огня

Палестинские группировки, базирующиеся в секторе Газа, и Израиль договорились о взаимном прекращении огня с 22:00 по местному времени. Об этом сообщил в субботу телеканал Extra News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, договоренность была достигнута при активном посредничестве Египта.

Ранее катарский телеканал Al Jazeera передал, что палестинские группировки в Газе, главным образом "Исламский джихад", вечером 13 мая принципиально согласились на новую схему перемирия с Израилем, предложенную группой посредников. Эта схема взаимной приостановки огня предполагает, в частности, "прекращение атак на мирных граждан и бомбардировок жилых зданий".