Маск прокомментировал планы Пекина осуществить высадку космонавта на Луну до 2030 года

БАКУ /Trend/ - Владелец компании SpaceX Илон Маск выразил мнение в Twitter о том, что китайская космическая программа является более продвинутой, чем большинство людей считает, передает Trend.

Он комментировал планы Китая осуществить высадку своего космонавта на Луну до 2030 года. Ранее Управление программы пилотируемых космических полетов КНР объявило о таких планах.

Китай активно развивает свои программы исследования космоса. Страна утвердила национальную программу по исследованию Луны в январе 2004 года. В январе 2019 года Китай добился прорыва, когда их космический аппарат достиг обратной стороны Луны. Миссию выполнила межпланетная автоматическая станция "Чанъэ-4" с луноходом "Юйту-2".