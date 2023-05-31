КНДР осуществила запуск ракеты в направлении Японии

БАКУ /Trend/ - КНДР осуществила запуск ракеты, которая, предположительно, была направлен в сторону японского острова Окинава, передает Trend.

Согласно информации, представленной Минобороной Японии, это был запуск баллистической ракеты. Южнокорейские военные уточнили, что ракета была предназначена для вывода разведывательного спутника на орбиту. Обычно, КНДР запускала испытательные баллистические ракеты в сторону Японского моря. Однако, направление текущего запуска отличалось от обычного. Береговая охрана Японии сообщила, что ракета, запущенная КНДР, уже упала.

Эвакуация, которая была объявлена на острове Окинава, была отменена, поскольку траектория полета ракеты и место предполагаемого падения находились за пределами Японии.