ООН приняла резолюцию о противодействии дезинформации

БАКУ /Trend/ - Резолюция, связанная с толерантностью, поддержанием международного мира и безопасности, была единогласно принята Советом Безопасности ООН, передает Trend.

Документ подчеркивает приверженность стран-членов ООН к мирному сосуществованию и подтверждает необходимость международного сотрудничества при решении экономических, социальных, культурных и гуманитарных проблем.

Резолюция призывает Совет Безопасности ООН продолжать свои усилия по предотвращению вооруженных конфликтов во всех регионах.

15 государств-членов Совета Безопасности, принявшие эту резолюцию, выразили глубокую обеспокоенность риторикой ненависти и дезинформацией, вызывающими насилие, включая их распространение через социальные сети.