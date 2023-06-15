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ООН приняла резолюцию о противодействии дезинформации

Другие страны Материалы 15 июня 2023 04:37 (UTC +04:00)
ООН приняла резолюцию о противодействии дезинформации

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БАКУ /Trend/ - Резолюция, связанная с толерантностью, поддержанием международного мира и безопасности, была единогласно принята Советом Безопасности ООН, передает Trend.

Документ подчеркивает приверженность стран-членов ООН к мирному сосуществованию и подтверждает необходимость международного сотрудничества при решении экономических, социальных, культурных и гуманитарных проблем.

Резолюция призывает Совет Безопасности ООН продолжать свои усилия по предотвращению вооруженных конфликтов во всех регионах.

15 государств-членов Совета Безопасности, принявшие эту резолюцию, выразили глубокую обеспокоенность риторикой ненависти и дезинформацией, вызывающими насилие, включая их распространение через социальные сети.

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