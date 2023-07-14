ЕС осудил запуск межконтинентальной ракеты со стороны КНДР

БАКУ /Trend/ - Евросоюз осудил последний запуск межконтинентальной баллистической ракеты со ссылкой на КНДР.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.

"ЕС решительно осуждает запуск Корейской Народно-Демократической Республикой еще одной межконтинентальной баллистической ракеты 12 июля, в четвертый раз в этом году. КНДР продолжает демонстрировать свое намерение разрабатывать средства доставки оружия массового уничтожения", - говорится в заявлении.

Как отмечается в заявлении, эти действия угрожают международному миру и безопасности.