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ЕС осудил запуск межконтинентальной ракеты со стороны КНДР

Другие страны Материалы 14 июля 2023 21:18 (UTC +04:00)
ЕС осудил запуск межконтинентальной ракеты со стороны КНДР

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Евросоюз осудил последний запуск межконтинентальной баллистической ракеты со ссылкой на КНДР.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.

"ЕС решительно осуждает запуск Корейской Народно-Демократической Республикой еще одной межконтинентальной баллистической ракеты 12 июля, в четвертый раз в этом году. КНДР продолжает демонстрировать свое намерение разрабатывать средства доставки оружия массового уничтожения", - говорится в заявлении.

Как отмечается в заявлении, эти действия угрожают международному миру и безопасности.

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