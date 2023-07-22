Индия стремится стать мировым центром производства зеленого водорода

Индия, стремясь достичь углеродной нейтральности, установила амбициозную цель стать глобальным центром производства чистого водорода в качестве альтернативы традиционным источникам энергии. Об этом заявил премьер-министр Нарендра Моди в субботу, обращаясь к участникам встречи министров энергетики Группы двадцати (G20) в Гоа, сообщает Trend.

"Мы осуществляем миссию по использованию экологически чистого водорода для достижения углеродной нейтральности. Наша задача - превратить Индию в глобальный центр производства, использования и экспорта зеленого водорода. Мы готовы делиться своими знаниями", - заявил Моди.

Премьер-министр также подчеркнул достижения Индии в сфере энергетики. За последние девять лет более 190 миллионов семей были подключены к сжиженному газу, и каждая деревня страны получила электричество. Страна также работает над обеспечением более 90% населения газом по трубопроводам в ближайшие годы. Основной целью является создание инклюзивной, жизнеспособной, справедливой и устойчивой энергетики для всех граждан.

Индия также приложит усилия для развития рынка электромобилей, планируя достичь объема продаж до 10 миллионов единиц к 2030 году. Моди подчеркнул, что страна активно работает над энергетическим переходом и придерживается своих обязательств в области защиты окружающей среды. Индия, как самая густонаселенная и быстро развивающаяся крупная экономика, решительно продвигается вперед, стремясь выполнить свои обязательства по охране окружающей среды.