Возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолета с президентом Ирана на борту

БАКУ /Trend/ - Возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолета, перевозившего президента Ирана и сопровождавшую его делегацию из Худаферина в Тебриз.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал сегодня на пресс-конференции представитель судебной системы Ирана Аскер Джахангир.

По его словам, сразу после крушения вертолета сотрудники Управления юстиции Вооруженных сил Ирана были привлечены к этому делу.

Джахангир отметил, что в настоящее время собираются факты и окончательные отчеты. С завершением расследования и передачей его в судебную систему вопрос будет рассмотрен во всех отношениях, и его результат будет объявлен в установленные законом сроки.

Напомним, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились Президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, потерпел крушение.

Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.

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