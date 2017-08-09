Госсекретарь Ватикана посетит Россию 21-23 августа

9 августа 2017 16:26 (UTC+04:00)

Госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин посетит Россию 21-23 августа, возможна его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщили ТАСС в среду в секретариате Апостольской Нунциатуры в Москве.

"Подтверждается визит в Россию государственного секретаря Святого Престола кардинала Пьетро Паролина 21-23 августа, - отметили в представительстве Ватикана. - Планируется, что 23 августа пройдет его встреча в Сочи с президентом России Владимиром Путиным". Официальным подтверждением пресс-службы Кремля ТАСС пока не располагает.

Кроме того, отметил собеседник агентства, госсекретарь 22 августа встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В рамках визита Паролин также отслужит мессу для католической общины в кафедральном соборе Москвы.

Azernews Newspaper
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