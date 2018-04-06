В базу МАГАТЭ внесли данные о начале строительства АЭС "Аккую"

6 апреля 2018 17:41 (UTC+04:00)

Информация о начале строительства с участием России энергоблока №1 АЭС "Аккую" в Турции внесена в базу данных PRIS Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), содержащую сведения об атомных энергетических реакторах и энергоблоках во всем мире, передает РИА Новости.

Согласно базе данных PRIS, сейчас в мире действуют 450 и строится 56 атомных энергоблоков.

Строительство блока №1 АЭС "Аккую" началось во вторник. Проект этой атомной станции включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Стоимость проекта — порядка 20 миллиардов долларов.

"Аккую" — первый в мире проект АЭС, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate", "строй-владей-эксплуатируй"). В соответствии с этой моделью Россия построит станцию, будет ею владеть и ее эксплуатировать.

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