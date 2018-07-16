Путин назвал переговоры с Трампом успешными и полезными

Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки прошли в откровенной и деловой атмосфере, были весьма успешными и полезными, передает РИА Новости.

"Переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки господином Дональдом Трампом прошли в откровенной и деловой атмосфере. Считаю их весьма успешными и полезными", — сказал Путин по итогам встречи с американским коллегой в понедельник.

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