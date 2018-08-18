Россия и Германия намерены провести заседание по сотрудничеству в декабре

Россия и Германия в декабре 2018 года в Берлине могут провести заседание рабочей группы по стратегическому сотрудничеству в сфере экономики и финансов, говорится в материалах ко встрече президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, передает РИА Новости.

В субботу под Берлином в резиденции Мезеберг состоятся переговоры Путина и Меркель.

"Согласовывается дата следующего 38-го заседания группы, которое может пройти в Берлине в декабре 2018 года", - отмечается в документе.

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