Россия и Германия намерены провести заседание по сотрудничеству в декабре

18 августа 2018 13:13 (UTC+04:00)

Россия и Германия в декабре 2018 года в Берлине могут провести заседание рабочей группы по стратегическому сотрудничеству в сфере экономики и финансов, говорится в материалах ко встрече президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, передает РИА Новости.

В субботу под Берлином в резиденции Мезеберг состоятся переговоры Путина и Меркель.

"Согласовывается дата следующего 38-го заседания группы, которое может пройти в Берлине в декабре 2018 года", - отмечается в документе.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Володин и спикер парламента Турции обсудили успехи действий в Сирии
Россия 11:39
«Росэксимбанк» профинансирует строительство металлургического завода в Ташкенте
Бизнес 10:46
Армения обязана уважать дипломатический иммунитет генсека ОДКБ - российский телеведущий
Точка зрения 17 августа 19:50
Россия и Турция обсудили варианты выхода беженцев из идлибской зоны деэскалации
Россия 17 августа 17:59
Узбекско-германский производитель грузовиков повысит уровень локализации продукции
Бизнес 17 августа 16:42
В Тбилиси открылся российский визовый центр
Грузия 17 августа 16:35
Лента новостей
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 13-17 августа
Энергетика 13:30
Кыргызстан и Казахстан вновь заявляют о намерении довести взаимный товарооборот до $1 млрд
Кыргызстан 13:29
На юге Азербайджана произошло землетрясение
Происшествия 13:29
В Азербайджане завтра возможны осадки
Общество 13:28
Упрощение визовых процедур увеличило турпоток из ОАЭ в Азербайджан
Туризм 13:25
Иранский эсминец оборудовали артиллерийским комплексом своего производства
Иран 13:05
В Азербайджане сократилось число пар, вступающих в брак до 18 лет
Общество 13:01
Судно с грузинскими моряками пропало у берегов Африки
Грузия 12:41
ТВ контент OTT оператора Азербайджана будет доступен без декодера
ИКТ 12:34