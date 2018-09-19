Путин и Меркель обсудили преодоление негативных тенденций на мировых рынках

19 сентября 2018 18:03 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону вопросы преодоления негативных тенденций на мировых финансовых рынках, сообщили в пресс-службе Кремля, передает РИА Новости.

"Затронуты некоторые вопросы, касающиеся преодоления негативных тенденций на мировых финансовых рынках", — говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе разговора было условлено о продолжении контактов на различных уровнях.

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