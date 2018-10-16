МИД России приветствует шаги Турции и Саудовской Аравии в рамках дела Хашкаджи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров приветствует шаги Турции и Саудовской Аравии по расследованию дела пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи и рассчитывает, что результаты расследования станут известны мировому сообществу, передает РИА Новости.

"Я поддерживаю призывы, которые звучат к тому, чтобы это расследование состоялось как можно скорее, и мы приветствуем договоренности Турции и Саудовской Аравии о шагах, которые позволяют это расследование проводить. Рассчитываю, что результаты будут известны мировому сообществу", - заявил министр в интервью телеканалу Euronews.

Отметим, что госсекретарь США посетит Турцию 17 октября.

В рамках визита Помпео встретится с главой МИД Турции, в ходе этой встречи будет обсужден ряд вопросов, в том числе исчезновение саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Отметим, что ранее полиция Турции вошла в здание генконсульства Саудовской Аравии в рамках расследования исчезновения саудовского журналиста Хашкаджи.

В понедельник совместная турецко-саудовская рабочая группа по этому делу провела свое первое заседание в управлении полиции Стамбула, после чего в консульство вошли члены рабочей группы от Саудовской Аравии.

Отметим, что ранее посол Саудовской Аравии Валид бен Абдель-Карем аль-Хирейджи был вызван в МИД Турции.

Также сообщается, что, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, если посольство Саудовской Аравии утверждает, что Хашкаджи исчез после того, как покинул здание генконсульства, то оно должно доказать это.

Отметим, что ранее Эрдоган сказал, что турецкая разведка расследует вопрос исчезновения саудовского журналиста Хашкаджи.

По словам президента Турции, этот вопрос находится под его личным контролем.

Отметим, что 2 октября Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов. Его невесту не впустили в здание, а спустя пять часов ей сообщили, что он уже ушел. Позже она заявила, что не доверяет данной информации и не знает, где в настоящий момент находится Джамаль Хашкаджи.

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