Спасатели нашли тела всех погибших под обломками подъезда в Магнитогорске

3 января 2019 18:22 (UTC+04:00)

Под обломками обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске больше людей нет, сообщил первый замглавы МЧС Александр Чуприян, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы извлекли сегодня последнее, 39-е тело, гарантируем, что больше в здании людей нет. МЧС завершает спасательную операцию", - сказал он, уточнив, что опознаны 38 тел.

В последний день 2018 года в Магнитогорске при взрыве бытового газа рухнул подъезд десятиэтажного жилого дома. Там проживали 120 человек. Из-под завалов извлекли тела 39 погибших, в том числе шестерых детей.

Через день после трагедии под обломками нашли живым десятимесячного мальчика. В Минздраве состояние ребенка оценивают как "стабильное с некоторыми улучшениями".При этом отмечается нормализация лабораторных показателей.

"Ночь ребенок провел спокойно", - говорится в сообщении ведомства.

Оказавшегося под завалами ребенка спасло то, что он находился в кроватке и был тепло укутан. В тяжелом состоянии во вторник вечером его эвакуировали самолетом в Москву. У него диагностированы серьезные обморожения, а также закрытая черепно-мозговая травма.

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