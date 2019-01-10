БАКУ /Trend/ - Из нового аэропорта в Стамбуле начнутся авиарейсы в Москву и Эль-Кувейт, пишет Trend в четверг со ссылкой на турецкие СМИ.

Открытие рейсов состоится завтра, 11 января.

Также ожидается открытие новых авиарейсов из нового аэропорта в Тбилиси и Ашхабад.

Ранее в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции сообщили Trend, что новый аэропорт в Стамбуле до конца декабря 2018 года обслужил 95,3 тысячи пассажиров.

На внутренних рейсах были обслужены 65,1 тысячи, международных - 30,2 тысячи пассажиров.

За указанный период были осуществлены 718 полетов, 487 из которых на внутренних рейсах, а 231 - на международных.

"За указанный период объемы грузоперевозок в новом аэропорту в Стамбуле составили 610 тонн, 308 тонн из которых приходятся на долю внутренних, 302 тонны - международных рейсов", - сказали в ведомстве.

Отметим, что 29 октября в Стамбуле состоялась церемония открытия нового аэропорта, в которой приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр транспорта и инфраструктуры Мехмет Джахит Турхан.

Напомним, что третий аэропорт Стамбула построен в районе озера Теркос в северной части города.

Тендер на строительство аэропорта выиграл консорциум компаний Limak-Kolin-Cengiz-MaPa-Kalyon.

Строительство обошлось в 10 миллиардов турецких лир, сообщили ранее Trend в отделе воздушного транспорта министерства транспорта и инфраструктуры Турции. На строительство были выделены кредиты со стороны следующих турецких банков: Ziraat Bank - 1,54 миллиарда евро, Halkbank и Vakıfbank - по одному миллиарду евро, Denizbank - 500 миллионов евро, Garanti и Finansbank - по 300 миллионов евро.

Отметим, что первый аэропорт в Турции был построен в 1912 году и использовался в военных целях. В 1953 году аэропорт Стамбула впервые был открыт для международных рейсов, а в 1985 году он был переименован в честь основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Официальный курс на 10 января - 5.5072 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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