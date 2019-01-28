Задержан подозреваемый в хищении картины Куинджи из Третьяковской галереи

28 января 2019 10:12 (UTC+04:00)

Полиция задержала подозреваемого в краже из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Уточняется, что 31-летнего мужчину нашли в поселке Заречье Одинцовского района Московской области.

Он рассказал оперативникам, что спрятал похищенное полотно на территории строящегося объекта, где его и нашли.

По предварительным данным, преступление совершено из корыстных побуждений.

О подозреваемом известно, что в декабре его уже задерживали за хранение наркотиков, в связи с чем он находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что с места преступления в Лаврушинском переулке преступник мог скрыться на белом внедорожнике Mercedes.

Сейчас полиция устанавливает возможных соучастников кражи картины.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность", расследование продолжается.

Накануне неизвестные похитили картину "Ай-Петри. Крым" прямо с выставки в Третьяковке. Ее страховая стоимость, по данным Минкультуры и страховщика — компании "Стерх", составляет 12 миллионов рублей (около 180 тысяч долларов).

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