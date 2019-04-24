Палитра политическмх партий РФ оскудеет на треть

Примерно треть российских политических партий из ныне существующих может быть ликвидирована к концу года за несоответствие требованиям законодательства. Об этом сообщила в среду журналистам глава ЦИК РФ Элла Памфилова, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Она напомнила, что в 2012 году были "экстралиберализированы" требования к созданию в России партий. В частности, была сокращена необходимая для их регистрации численность членов (в 80 раз - с 40 тыс. до 500 человек) и увеличен с пяти до семи лет период, в течение которого партия должна доказать соответствие ряду критериев, в том числе по участию в избирательных кампаниях.

Если в январе 2012 года в РФ в выборах имели право участвовать семь партий, то уже в 2016 году партий было 74, в настоящее время их 61. "Мы наблюдаем устойчивую тенденцию к снижению их [партий] числа, партии-однодневки постепенно испускают дух", - заметила председатель комиссии.

Она уточнила, что из 61 партии, существующей на данный момент, 32 были созданы семь лет назад, поэтому в этом году им предстоит пройти проверку на соответствие требованиям законодательства. "По нашим прогнозам, из 61 партии примерно треть подтверждает состоятельность, примерно треть может быть ликвидирована уже к концу этого года", - заявила Памфилова.

По словам председателя ЦИК, на сегодняшний день "25 партий вообще не имеют ни одного мандата". При этом она отметила, что "не только наличием мандатов определяют качество и степень живучести партии".

"Если взять статью 37 закона "О политических партиях", партия считается участвующей в выборах, если в течение семи лет с момента регистрации ей удалось: зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы или кандидата на должность президента, выдвинуть и зарегистрировать кандидатов на должность высшего должностного лица в субъектах РФ не менее чем в 10% от их количества, выдвинуть и зарегистрировать списки кандидатов в депутаты законодательных (представительных) органов субъектов не менее чем в 20% субъектах РФ и выдвинуть списки кандидатов в органы местного самоуправления более чем в половине субъектов РФ. Тут, конечно, картина у нас во многом часто очень плачевная", - пояснила Памфилова.

Почти половина российских политических партий представили нулевые сводные финансовые отчеты за 2018 год, отметила Памфилова.

Как подчеркнула председатель ЦИК, финотчеты являются "важным показателем жизнедеятельности" партий, относятся к критериям их соответствия требованиям законодательства. "30 партий представили нулевые сводные финотчеты за 2018 год, половина из 61 [зарегистрированной на данный момент], у 30 партий - ноль [в финотчетах]", - проинформировала она.

Памфилова уточнила, что одна партия представила отчет с нарушением сроков, еще одна его не представила, 46 партий или их региональные отделения "нарушали сроки или порядок представления отчетов".

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