Путин и Трамп пока только обозначили намерение говорить по острым вопросам - Песков

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Осаке в пятницу обозначили намерение говорить по острым вопросам и предпринять шаги для нормализации торгово-экономических отношений. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в эфире телеканала "Россия-24" сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Мы можем только однозначно констатировать, что было обозначено намерение говорить по острым вопросам, была выражена решимость что-то сделать, чтобы наши торгово-экономические отношения вышли из такого низкого уровня, который не подобает потенциалу наших двух стран", - сказал он.

"Давайте все-таки учиться извлекать правильные уроки из прошлого, и давайте не будем забегать вперед", - ответил представитель Кремля на вопрос, можно ли ожидать улучшения российско-американских отношений после встречи Путина и Трампа.

Говоря о торгово-экономических отношениях двух стран, представитель Кремля отметил, что "сам президент Трамп говорил, что объем [торговли], который между Россией и Китаем и Россией и США - это просто стыдно". Пресс-секретарь российского лидера надеется, что представители соответствующих ведомств - это [первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон] Силуанов и [министр финансов США Стивен] Мнучин - должны сегодня-завтра еще раз встретиться, "сверить часы", посмотреть, какие факторы больше всего мешают активизации торгово-экономического сотрудничества".

Песков добавил, что президент России готов к сотрудничеству с США, но о том, подтвердится ли настрой Вашингтона решать проблемы в отношениях, можно будет судить позже.

"Была декларирована готовность обсуждать самые острые проблемы. Будет ли этот декларативный настрой реализован в реальности? Давайте наберемся терпения и посмотрим. Я убежден, что с российской стороны, именно со стороны президента Путина, все вот эти декларации готовности подкреплены реальными возможностями, реальной готовностью. Вот, что будет со стороны американских коллег, посмотрим", - сказал Песков.

По словам Пескова, кроме торгово-экономического сотрудничества Путин и Трамп, обсуждали "много других вопросов".

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