Аэропорт Саратова заработал после выкатывания самолета за полосу

15 июля 2019 01:21 (UTC+04:00)

Аэропорт "Саратов-центральный" начал принимать самолеты после инцидента с выходом пассажирского лайнера за пределы посадочной полосы, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

По данным онлайн-табло, в 21:25(GMT+3) в аэропорту совершил посадку задержанный на три часа рейс из Москвы ("Домодедово"). Кроме того, в Саратов из Сочи вылетел рейс из Сочи.

Как сообщалось, пассажирский лайнер Як-142 выкатился за пределы посадочной полосы после приземления в аэропорту Саратова.

"На борту лайнера больше 100 человек. Все вахтовики", - сказал источник агентству.

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. По предварительной информации, у самолета отказала гидросистема.

Из-за инцидента в аэропорту в воскресенье были отменены два вечерних рейса из Саратова в Москву, аэропорт "Шереметьево". Еще два московских рейса задержаны в Саратове ("Домодедово" и "Шереметьево"). Кроме того, как ожидается, с задержкой вылетит рейс в Саратов из Москвы ("Шереметьево").

Как сообщил "Интерфаксу" представитель Росавиации, самолет, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта Саратова, принадлежит ЗАО "ЮТэйр".

Аэропорт Саратова "Центральный" был открыт в 1931 году, находится в черте города, принадлежит АО "Саратовские авиалинии". Взлетно-посадочная полоса аэропорта длиной 2,2 км позволяет обслуживать только самолеты типа Як-42 и Ан-24.

"Центральный" работает до 20 августа - после этого он закроется, вместо него рейсы начнет принимать новый аэропорт "Гагарин", построенный частным холдингом "Аэропорты регионов".

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