"Лукойл" завершил программу buy back

20 августа 2019 14:04 (UTC+04:00)

"Лукойл" завершил программу обратного выкупа акций (buy back), объявленную 30 августа 2018 года. Всего в ходе программы было выкуплено 4,96% акций на общую сумму $3 млрд, говорится в сообщении компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"C начала действия программы обратного выкупа Lukoil Securities Limited (100-процентное дочернее общество компании) в совокупности приобрело на регулируемых торговых площадках 13 млн 506 тыс. 650 обыкновенных акций и 23 млн 696 тыс. 806 депозитарных расписок на сумму $3 млрд, - отмечается в сообщении. - Приобретенные ценные бумаги составляют 4,96% уставного капитала компании".

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