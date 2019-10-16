Летевший из Дели самолет "Аэрофлота" совершил экстренную посадку в Ташкенте

Самолет А-330 российской авиакомпании "Аэрофлот", летевший по маршруту Дели - Москва, утром в среду совершил незапланированную посадку в международном аэропорту имени Ислама Каримова в столице Узбекистана, сообщили ТАСС, как передает Trend, в администрации воздушной гавани.

"Вынужденная посадка была совершена из-за резкого ухудшения самочувствия одного из пассажиров рейса", - уточнил представитель администрации. По его словам, в настоящее время решается вопрос о госпитализации пассажира, а самолет в ближайшее время продолжит полет до Москвы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.