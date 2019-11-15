Путин заявил, что находится в тесном контакте с Эрдоганом по Сирии

15 ноября 2019 00:32 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин заявил, что находится в тесном контакте с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по Сирии, и если у него есть озабоченности, Москва готова на них оперативно реагировать, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Что касается позиции президента Турции Эрдогана, мы с ним в очень тесном контакте находимся, я знаю, что у него есть озабоченности по поводу некоторых организаций, но мы с ним договорились, что, учитывая уровень нашего взаимодействия, турецкая сторона на оперативном рабочем уровне будет передавать свои озабоченности по тем или другим ситуациям, в той зоне, которая вызывает особые опасения у Турции, своим российским коллегам", - сказал Путин на пресс-конференции в четверг.

"И, если мы действительно будем видеть, что есть какие-то нарушения, мы готовы оперативно на это реагировать", - добавил он.

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