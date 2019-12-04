Патрушев: Россия и Китай будут укреплять взаимодействие по стратегической безопасности

Москва и Пекин намерены укреплять двустороннее взаимодействие по вопросам стратегической безопасности. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Курс на дальнейшее укрепление двусторонних отношений в полной мере отвечает интересам развития России и Китая", - отметил Патрушев в ходе российско-китайских консультаций по вопросам стратегической стабильности, проходящих в среду в Шанхае. По его словам, можно констатировать, что партнерство Москвы и Пекина продолжает свое развитие "по восходящей траектории в полном соответствии с ключевыми интересами наших государств".

"Ключевые задачи по дальнейшему укреплению российско-китайского стратегического партнерства нам ясны. Намерены продолжать доверительный и обстоятельный диалог по всему комплексу вопросов безопасности", - сказал секретарь СБ РФ.

Патрушев отметил, что интенсивные доверительные контакты на высшем уровне оставались "важнейшей и надежной опорой всей конструкции российско-китайского стратегического партнерства", давали возможность эффективно контролировать реализацию намеченных планов, а также "своевременно координировать шаги по актуальным международным вопросам, в том числе с учетом американского фактора". "Российско-китайская связка уверенно утвердилась в числе ключевых факторов поддержания международной безопасности и стабильности, становления многополярного мироустройства, демократизации механизмов глобального управления, обеспечения верховенства международного права", - сказал Патрушев.

Секретарь Совбеза также заявил, что высокий доверительный уровень сотрудничества Москвы и Пекина стал залогом развития российско-китайского военного партнерства.

"Глубокое политическое взаимодоверие между Россией и КНР позволяет динамично развивать военное и военно-техническое сотрудничество, проводить совместные войсковые учения, осуществлять дружественное взаимодействие в районе общей границы", - сказал Патрушев.

Член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ян Цзечи в свою очередь отметил, что подписанное в июне нынешнего года совместное российско-китайское заявление о развитии стратегического взаимодействия обозначило новые задачи по сотрудничеству РФ и КНР "бок о бок" в области обеспечения стратегической безопасности. По словам Ян Цзечи, Москве и Пекину в условиях нестабильности современной международной обстановки важно упрочить взаимодействие, чтобы сообща противостоять внешним угрозам и вмешательству извне. И формат совместных консультаций является "очень важным механизмом" обеспечения такого взаимодействия, подчеркнул Ян Цзечи.

В подписанном 5 июня нынешнего года в Москве президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином совместном российско-китайском заявлении о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, говорится, что "целями российско-китайского сотрудничества в сфере безопасности являются обеспечение национальной безопасности двух стран и создание благоприятных условий для их устойчивого развития, эффективное противостояние как различного рода традиционным, так и новым вызовам и угрозам в сфере безопасности".

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