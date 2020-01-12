Десятки тысяч жителей Якутии при минус 29 градусах остались без электричества

Авария оставила без электроснабжения около 64 тыс. человек и предприятия местной промышленности в Якутии. Об этом,как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается в справке Ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

"Без электроснабжения остались бытовые потребители в Чурапчинском, Таттинском, Амгинском, Томпонском и Усть-Майском районах (около 64 700 человек) и предприятия местной промышленности. Мощность отключенных потребителей - 32,0 МВт. Температура наружного воздуха -29 [градусов]. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы правительства региона, теплоснабжение населенных пунктов не нарушено за счет альтернативных источников питания. "В данное время в котельных запущены резервные источники питания, таким образом теплоснабжение в населенных пунктах не нарушено", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обрыв линий электропередач обнаружен в Чурапчинском улусе. "На месте обрыва уже начались ремонтные работы", - цитирует пресс-служба зампредседателя правительства Якутии Алексея Колодезникова.

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