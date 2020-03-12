Дмитрий Песков: Дональд Трамп не обсуждал в последнее время с Кремлем ситуацию на рынке нефти

Президент США Дональд Трамп не обсуждал в последнее время с Кремлем ситуацию, связанную с падением цен на нефть. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию в газете Politico, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нет, не было", - сказал он, отвечая на вопрос, были ли у Трампа с Кремлем такие контакты.

Газета Politico сообщила, что Трамп на этой неделе общался с российскими официальными лицами из-за ситуации вокруг падения цен на энергоносители на мировых рынках. При этом издание не называет российских собеседников американского лидера. Газета отмечает, что Белый дом не подтверждает информацию о проведении таких переговоров. По данным источников Politico, Трамп ранее провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, обсудив "волатильность энергетического рынка".

На переговорах 6 марта министры стран ОПЕК+ не смогли договориться о дальнейших параметрах сделки по сокращению добычи нефти. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года, однако Россия на это не согласилась. С апреля все ограничения по добыче будут сняты.