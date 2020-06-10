В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 318 тыс. человек

Около 318 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Под меднаблюдением в Российской Федерации остается 318 тыс. чел." - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего проведено более 13,5 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 290 тыс. исследований.