В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 318 тыс. человек
Около 318 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Под меднаблюдением в Российской Федерации остается 318 тыс. чел." - говорится в сообщении.
По данным ведомства, всего проведено более 13,5 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 290 тыс. исследований.
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