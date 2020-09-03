Михаил Мишустин заявил о полной поддержке Россией суверенитета Беларуси

Россия полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Беларуси, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом республики Александром Лукашенко в Минске.

"В гостеприимном Минске мы особо хотели бы подчеркнуть, что Россия полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Беларуси. Для нас Беларусь - родная страна, и дело не только в исторических, языковых, духовных связях, но и фактически в наших сотнях тысяч или миллионах граждан, которые фактически являются одним народом, и вы об этом не раз говорили", - заявил Мишустин на встрече с президентом Беларуси.