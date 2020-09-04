В России в июле от коронавируса умерли 10 079 пациентов

Число пациентов с коронавирусной инфекцией, умерших в июле, составило в России 10 079. Это следует из данных, опубликованных в пятницу на сайте Росстата, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В июне количество умерших пациентов с коронавирусной инфекцией составило 11 917, а в мае - 12 452.

Основной причиной смерти коронавирусная инфекция стала у 4 863 человек. Число умерших из второй группы - тех, у кого коронавирус предполагается как основная причина смерти, но его влияние на ее наступление еще анализируется, - составило 1 059. Коронавирусная инфекция как сопутствующее заболевание при смерти была диагностирована у 1 191, а у 2 966 никак не связана с причиной смерти.

При этом Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в июле сообщил о 4 643 летальных исходах в стране против 4 627 в июне, следует из подсчетов ТАСС. В июне штаб сообщал в среднем о 154 смертях в сутки, в июле этот показатель оказался чуть ниже 150.