В работе Telegram произошел сбой

Сбои в работе мессенджера Telegram наблюдаются в понедельник в России, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 13:44 мск, было зафиксировано 7 872 отчетов о сбое в работе мессенджера.

Большая часть пользователей (76%) жаловались на невозможность подключения к сервису, а 23% - о невозможности отправлять сообщения. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве и Санкт-Петербурге. Более того, о неполадках в работе Telegram сообщали в Белоруссии и на Украине.