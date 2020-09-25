В работе Telegram произошел сбой
Сбои в работе мессенджера Telegram наблюдаются в понедельник в России, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По состоянию на 13:44 мск, было зафиксировано 7 872 отчетов о сбое в работе мессенджера.
Большая часть пользователей (76%) жаловались на невозможность подключения к сервису, а 23% - о невозможности отправлять сообщения. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве и Санкт-Петербурге. Более того, о неполадках в работе Telegram сообщали в Белоруссии и на Украине.
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