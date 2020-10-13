В Москве за сутки умерли 58 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 58. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 58 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего в столице умерли 5 687 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом, число выявляемых случаев в последнее время растет. Всего в городе выявлено 334 813 случаев заражения, из них 4 395 за последние сутки. Выздоровели 262 750 человек.