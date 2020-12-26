В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 77, всего в столице умерли 10 840 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 77 пациентов, у которых был подтвержден диагноз „пневмония“ и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
Всего в столице зарегистрировано 10 840 летальных исходов из-за коронавируса.
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