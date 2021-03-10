В России за сутки выявили 9 079 заразившихся коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 9 079, это минимум с 1 октября. Общее количество инфицированных достигло 4 351 553. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,21%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Алтай, Сахалинской области (по 0,02%), Республике Тыва, Республике Хакасия (по 0,04%).

В частности, за сутки было выявлено 959 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 378 - в Нижегородской области, 258 - в Ростовской области, по 254 - в Воронежской и Самарской областях. В настоящее время в России продолжает лечение 315 751 человек.

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 116. Всего в столице с начала пандемии выявили 993 998 инфицированных.

Прирост, согласно данным штаба, составил 0,11%. Днем ранее было выявлено 1 066 заразившихся.

За сутки из-за коронавируса умер 51 человек, всего зарегистрировано 15 547 летальных исходов. Были выписаны по выздоровлению 1 453 пациента за сутки, за все время выздоровели 914 626. В настоящее время в столице продолжают лечение 63 825 человек.